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«Идут переговоры»: Киев захотел договориться с Россией по одному вопросу

«Идут переговоры»: Киев захотел договориться с Россией по одному вопросу

Британское издание Financial Times со ссылкой на источники в Киеве сообщило, что Украина захотела договориться с Россией по одному вопросу.

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Комментарии
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t
tolip
Не каких договоров бандерлогами..
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11 час.

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