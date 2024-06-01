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Царьград

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Завершились съемки русского блокбастера с участием Наталии Орейро

Завершились съемки русского блокбастера с участием Наталии Орейро

Релиз запланирован на 2025 год.Киностудия имени М. Горького объявила о завершении съемок новогоднего семейного блокбастера «Письмо Деду Морозу», в котором приняла участие звезда аргентинского кино и музыки Наталия Орейро.

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