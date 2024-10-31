В Испании объявлен трехдневный траур

В Испании сегодня начался трехдневный траур по погибшим в результате рекордного наводнения. Сейчас в списке жертв 92 человека, но это число может вырасти, поскольку много людей числятся пропавшими без вести.
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