Blackstone Just Made A Physical AI Bet On Actuator-Maker Powering Humanoid Robots Blackstone, the world's largest alternative asset manager, is making a big investment in Futronic, a 33-year-old automotive supplier whose motion-control technology has been adapted for industrial and humanoid robots, according to Reuters.
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