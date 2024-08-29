Ростех
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Ростех

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Ростех выпустил первый российский иммуноглобулин высокой концентрации

Ростех выпустил первый российский иммуноглобулин высокой концентрации

Фото: Константин Земсков Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех выпустил в гражданский оборот первую партию препарата «БиоГам» — единственного отечественного внутривенного иммуноглобулина человека нормального (ИЧН) в 10-процентной концентрации.

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