Ростех выпустил первый российский иммуноглобулин высокой концентрации

Фото: Константин Земсков Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех выпустил в гражданский оборот первую партию препарата «БиоГам» — единственного отечественного внутривенного иммуноглобулина человека нормального (ИЧН) в 10-процентной концентрации.
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