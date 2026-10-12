Смешные картинки и мемы про дачу и огород — юмор об урожае и его сборе

Юмор про то, что выросло, то выросло! Тут заржет даже овощ! фото: соцсетиТолько успели отметить День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России 11 октября, как надо снова гулять и отдыхать! Сегодня праздник — День закрытия дачного сезона 12 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Показ Victoria's ...
- «Русский Тайсон» ...
- #Нюдсочетверг: от...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым