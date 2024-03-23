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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Как усилили меры безопасности в России после теракта в "Крокусе"?

Как усилили меры безопасности в России после теракта в "Крокусе"?

По всей России отменяют массовые мероприятия По меньшей мере 60 человек погибли и еще 145 пострадали в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", который произошел вечером 22 марта.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Срочно выкинуть из России всех мигрантов и не пускать больше!
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20 час.
Шумский Вадим
У вилел на сайте в Японии, предложения русской водки, российского разлива в 90 это было. Спрашиваю у них, а не боитесь. что отравитесь. Отвечают, нет. А если такое произойдет, то быстро поймают и заставят всю жизнь выплачивать компенсацию. Притча о чем, законы работают у них, а у нас вертикаль власти.
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20 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
после драки кулаками не машут!! РУССКАЯ народная поговорка!!
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18 час.

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