Как усилили меры безопасности в России после теракта в "Крокусе"?

Шумский Вадим

У вилел на сайте в Японии, предложения русской водки, российского разлива в 90 это было. Спрашиваю у них, а не боитесь. что отравитесь. Отвечают, нет. А если такое произойдет, то быстро поймают и заставят всю жизнь выплачивать компенсацию. Притча о чем, законы работают у них, а у нас вертикаль власти.