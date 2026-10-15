Истинные цели процесса о диверсии на газопроводах "Северного потока", начавшегося в Высшем земельном суде Гамбурга, где на скамье подсудимых оказался офицер ВСУ и СБУ, профессиональный военный водолаз, подрывавший русские суда в Средиземном море, нуждаются в объяснении, о чём ниже.