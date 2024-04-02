Книга митрополита Тихона (Шевкунова) о российской катастрофе февраля 1917 года Владимир Малышев Все мы помним, какой бурный резонанс вызвал в обществе вышедший в 2008 году на телеканале «Россия» замечательный документально-публицистический фильм архимандрита (ныне митрополита) Тихона (Шевкунова) «Гибель империи.
Почему «Русь слиняла в два дня…»?
Комментарии
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Natalija Osminina
Патриарх же недавно выступал.
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51 мин.
Валерий Вадимов
это повторилось и в 1986,когда горбатого англоскасы поставили,потом алкаша...страна развалилась в считанные дни....
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46 мин.
Natalija Osminina
Как какая-то тема, так все начинают погружаться в нее, как в болото, вместо того, чтобы взглянуть в исторической ретроспективе-сверху. Уже всем стало ясно, что капитализм способен существовать только при грабеже колоний. Если бы не возникновение СССР, сколько бы еще просуществовал мир, не прожрав колонии и друг друга (чем он и занимается сейчас)? Пожирание мира остановил только баланс двух систем: советского социалистического мира против англосаксонского. И то, эти твари, подзуживая Гитлера, развязали войну Германии с СССР, подключив всю Европу. Потому что АЛЧНОСТЬ, капиталу хотелось жрать больше. После распада СССР мир продержался еще 30 лет до неминуемого началаТретья Мировая, которая, не будь СССР, произошла бы раньше. уничтожив мир с первой минуты появления атомной бомбы. Это просто борьба хизников за корм, за неуемные аппетиты власть имущих. А СССР заставит мир капитализма конкурировать с ним еще и в социальной сфере, приведя к возможности существованию среднего класса и социальных реформ. Как только не стало СССР, средний класс в Европе и США стали зачищать. Первая волна глобализации началась еще в 1870 году. И если бы не возник СССР, то противостоять империалистам было бы некому. А так.. уникальный опыт СССР показал миру возможность существования другой системы кроме капиталистической, к которой будут вынуждены вернуться опять, когда мир скатится в Средневековье.
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1 мин.
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