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  • Ингерман Ланская
    а велосипедные мастерские , на случай войны, могли клепать самолёты.... а кулинарии - подводные лодки... камуноидная ...Правда ли, что лю...
  • leonid
    Погребняк и подобные ей наслаждаются жизни, в то время когда у России война с западом. Стыд и позор. Хоть бы не выста...Мария Погребняк ж...
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Непроходимый для тех, кто смотрел в СССР, тест по «Белому солнцу пустыни»

Непроходимый для тех, кто смотрел в СССР, тест по «Белому солнцу пустыни»

Спорим, вы пройдете его так же запросто, как Сухов — к своей разлюбезной Катерине Матвеевне! фото: фильм «Белое солнце пустыни» (1969)Всем сухого от редакции — Владимир Мотыль, выдающийся режиссер, родился в этот день, 26 июня 1927 года.

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