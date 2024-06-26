Непроходимый для тех, кто смотрел в СССР, тест по «Белому солнцу пустыни»

Спорим, вы пройдете его так же запросто, как Сухов — к своей разлюбезной Катерине Матвеевне! фото: фильм «Белое солнце пустыни» (1969)Всем сухого от редакции — Владимир Мотыль, выдающийся режиссер, родился в этот день, 26 июня 1927 года.