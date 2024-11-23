Одну из мощнейших ударных звуковых волн из космоса зафиксировали британские астрономы

Одну из самых мощных ударных звуковых волн, когда-либо доходивших до нашей планеты из космоса, зафиксировали астрономы из Великобритании.
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