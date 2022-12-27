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Портал «Немезида» и хакеры RaHDit разместили данные 1000 «укроботов», которые пакостят в Сети

Портал «Немезида» и хакеры RaHDit разместили данные 1000 «укроботов», которые пакостят в Сети

Хакерская группа RaHDit, или «Злые русские хакеры» сообщила о том, что приготовила новогодний подарок, на антифашистском сайте «Немезида», что по греческой мифологии означает богиню смерти, выложены данные 1000 украинских кастрюлеголовых хакеров.

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