Курганский губернатор Шумков: жители региона растащили грунт с дамбы

Вячеслав Денисов

Какой губер молодец - сразу и виноватых нашёл! Мне как-то подумалось, что виноватым будет какой-нибудь инженер, ан нет! Хуже! Виноваты сами жители! А то, что на содержание дамбы уменьшилось финансирование, как сообщили в СМИ, так это роли не играет. Оно (финансирование) уменьшилось само, без участия губернатора, которому эти деньги понадобились в других местах.