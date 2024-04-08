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Курганский губернатор Шумков: жители региона растащили грунт с дамбы

Курганский губернатор Шумков: жители региона растащили грунт с дамбы

Telegram-канал губернатора Курганской области Вадима Шумкова Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что жители в районе Вороновки, которая находится в зоне паводка, растаскивали грунт с дамбы на свои участки.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Какой губер молодец - сразу и виноватых нашёл! Мне как-то подумалось, что виноватым будет какой-нибудь инженер, ан нет! Хуже! Виноваты сами жители! А то, что на содержание дамбы уменьшилось финансирование, как сообщили в СМИ, так это роли не играет. Оно (финансирование) уменьшилось само, без участия губернатора, которому эти деньги понадобились в других местах.
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11 час.
Grandad
Ту глину, что на фото, вряд ли кто забирал.
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10 час.

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