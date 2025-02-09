Берни Экклстоун: Хэмилтон не продержится в Ferrari и два года

Берни Экклстоун: Хэмилтон не продержится в Ferrari и два годаFerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон не отработает двухлетний контракт с Ferrari до конца, считает бывший генеральный директор Больших Призов Берни Экклстоун.
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