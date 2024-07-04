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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Валерий Вадимов
    добавить нечего5 отличий совреме...
  • Traveller
    Вижу только то, что они во-первых далеко НЕ ДЕВУШКИ. Во-вторых, понятие стыда у них отсутствует от слова СОВСЕМ. Обще...5 отличий совреме...
  • Елена Александровна
    В каждом времени свои проблемы. Эволюционные процессы происходят вне зависимости от нас. Мы отличались от наших мам, ...5 отличий совреме...

5 отличий современных юных девушек от поколения их мам

5 отличий современных юных девушек от поколения их мам

Мы иногда обсуждаем отличия современных сорокалетних женщин от старшего поколения, от тех, кому сейчас, к примеру, за семьдесят.

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Комментарии
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Елена Александровна
В каждом времени свои проблемы. Эволюционные процессы происходят вне зависимости от нас. Мы отличались от наших мам, наши мамы от своих, соответственно наши дочери ко многому относятся иначе.
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12 час.
Traveller
Вижу только то, что они во-первых далеко НЕ ДЕВУШКИ. Во-вторых, понятие стыда у них отсутствует от слова СОВСЕМ. Общество смирилось с тем, что .лядство, коим раньше именовалось сожительство, теперь воспринимается самими &quot;девушками&quot;, как норма. Головкой подумать о том, что молодой самец без сожалений спихнёт такую &quot;девушку с кровати и пустит туда очередную .лядь - мозгов явно не хватает, да и какие там мозги в розово-фиолетово-красной волосяной поверхности. . В-третьих разве можно считать девушкой особь в широченных рваных штанах, куртке/блузе/рубашке от бывшего сумоиста и в армейских ГД (.овнодавах) вместо элегантных &quot; лодочек&quot;. Зэковские партаки, набитые по всему телу (пока ещё не заплывшему во всех местах), металлические кольца от носа до самых-самых интимных мест - это шЫдЭвр! Это пока в основном о внешней стороне. Ну а о внутренней говорить не приходится. Слово &quot;исчо&quot; от одной из иностранных властителей России можно считать верхом грамотности по сравнению с  нынешними жертвами ЕхГЭ.
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12 час.
Валерий Вадимов
добавить нечего
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10 час.

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