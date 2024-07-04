5 отличий современных юных девушек от поколения их мам

Traveller

Вижу только то, что они во-первых далеко НЕ ДЕВУШКИ. Во-вторых, понятие стыда у них отсутствует от слова СОВСЕМ. Общество смирилось с тем, что .лядство, коим раньше именовалось сожительство, теперь воспринимается самими "девушками", как норма. Головкой подумать о том, что молодой самец без сожалений спихнёт такую "девушку с кровати и пустит туда очередную .лядь - мозгов явно не хватает, да и какие там мозги в розово-фиолетово-красной волосяной поверхности. . В-третьих разве можно считать девушкой особь в широченных рваных штанах, куртке/блузе/рубашке от бывшего сумоиста и в армейских ГД (.овнодавах) вместо элегантных " лодочек". Зэковские партаки, набитые по всему телу (пока ещё не заплывшему во всех местах), металлические кольца от носа до самых-самых интимных мест - это шЫдЭвр! Это пока в основном о внешней стороне. Ну а о внутренней говорить не приходится. Слово "исчо" от одной из иностранных властителей России можно считать верхом грамотности по сравнению с нынешними жертвами ЕхГЭ.