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В Сирии пожаловались на душащие фармотрасль санкции США

В Сирии пожаловались на душащие фармотрасль санкции США

В Сирии из-за американских санкций наблюдаются серьезные проблемы в фармацевтической отрасли. Наложенные на страну экономические ограничения не дают стране производить качественные лекарства в нужном объеме, в результате страдает население страны.

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