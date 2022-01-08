В Сирии пожаловались на душащие фармотрасль санкции США

В Сирии из-за американских санкций наблюдаются серьезные проблемы в фармацевтической отрасли. Наложенные на страну экономические ограничения не дают стране производить качественные лекарства в нужном объеме, в результате страдает население страны.
В Сирии из-за американских санкций наблюдаются серьезные проблемы в фармацевтической отрасли. Наложенные на страну экономические ограничения не дают стране производить качественные лекарства в нужном объеме, в результате страдает население страны.
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