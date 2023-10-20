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Экономист Чирков допустил, что рубль укрепится до 80 за доллар

Экономист Чирков допустил, что рубль укрепится до 80 за доллар

Экономика России по темпам роста за последние месяцы достаточно серьезно опережает Запад. Такое заявление сделал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков в беседе с агентством «Прайм».

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