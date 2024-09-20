Партию контрабандных сигарет на 1,8 млрд тенге из Туркмении задержали в Мангистау

Партию контрабандных сигарет, ввезенных с территории Туркменистана в обход зоны таможенного контроля, выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в Мангистауской области, при координации транспортной прокуратуры, с участием Погранслужбы КНБ и ДГД региона.