Партию контрабандных сигарет на 1,8 млрд тенге из Туркмении задержали в Мангистау

Партию контрабандных сигарет, ввезенных с территории Туркменистана в обход зоны таможенного контроля, выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в Мангистауской области, при координации транспортной прокуратуры, с участием Погранслужбы КНБ и ДГД региона.
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