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Петербургский дневник

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Эксперты рассказали, что любой россиянин может позволить себе стильное путешествие, как у  travel-блогеров

Эксперты рассказали, что любой россиянин может позволить себе стильное путешествие, как у  travel-блогеров

Важно четко спланировать отдых, согласно восьми пунктам Мечтаете о путешествии, как у тревел-блогеров, но боитесь, что не хватит денег? Как утверждают эксперты области, это – реально, если подойти к планированию с умом и воспользоваться финансовыми лайфхаками.

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