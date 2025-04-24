Эксперты рассказали, что любой россиянин может позволить себе стильное путешествие, как у  travel-блогеров

Важно четко спланировать отдых, согласно восьми пунктам Мечтаете о путешествии, как у тревел-блогеров, но боитесь, что не хватит денег? Как утверждают эксперты области, это – реально, если подойти к планированию с умом и воспользоваться финансовыми лайфхаками.
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