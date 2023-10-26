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Закон, порядок, государство

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Телефонные мошенники вышли на новый уровень обмана россиян

Телефонные мошенники вышли на новый уровень обмана россиян

Мошенники придумали новый способ обмана граждан России, используя телефонные звонки. Они представляются начальниками потенциальных жертв и утверждают, что являются сотрудниками ФСБ.

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