Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Сахалинской области

Главное управление МЧС России по Сахалинской области информирует, что в десяти километрах от города Углегорск было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2 на глубине шесть километров.
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