На федеральном телеканале вышел фильм «Точки роста. Смоленская область»

Специальный репортаж о традициях и ратном труде смолян вышел на телеканале «Вместе-РФ». В выпуске рассказывается про героическую историю Смоленской области, главные достопримечательности и трудолюбие жителей, помноженное на традиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии