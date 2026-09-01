🏫 1 сентября в Крыму открыли двери 530 школ. Что ждет учащихся в новом учебном году? За парты сядут более 223 тысяч школьников, около 20 тысяч из них — первоклассники, сообщила министр образования, науки и молодёжи РК Валентина Лаврик.