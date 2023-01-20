Военное обозрение

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Украинских солдат побоями выгоняли на позиции в Соледаре

Украинских солдат побоями выгоняли на позиции в Соледаре

В условиях отсутствия боевой мотивации среди большой части украинских мобилизованных побои, угроза наказания и репрессии стали верными спутниками фронтового быта.

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