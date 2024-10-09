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Посольство РФ в США назвало неприемлемыми слова Харрис о Путине

Посольство РФ в США назвало неприемлемыми слова Харрис о Путине

Посольство России в Вашингтоне считает неприемлемыми оскорбительные слова, которые допустила во вторник вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис в адрес президента России Владимира Путина.

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Комментарии
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Часовщик
Интересно,что там кобыла наржала,про Путина.Отупевшая,охамевшая страна.
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17 час.
Владимир Витковский
...верна поговорка- без кнута пряник на кобыл не действует, вернее- только кнут...
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12 час.
ВВ
Владимир Витковский
Посейдон ответит.
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12 час.

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