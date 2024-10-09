Посольство РФ в США назвало неприемлемыми слова Харрис о Путине

Посольство России в Вашингтоне считает неприемлемыми оскорбительные слова, которые допустила во вторник вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис в адрес президента России Владимира Путина.
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