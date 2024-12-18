Фейкова грамота: в Сети появились фишинговые сайты с «разблокировкой Viber»

После ограничения доступа к Viber на территории России кибермошенники нашли новый способ обмана — они предлагают пользователям услуги по установке «безопасной версии мессенджера», а также создают поддельные сайты в Рунете с инструкциями по «обходу блокировок».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии