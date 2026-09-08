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Царьград

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Разница цен на бензин в Новосибирске достигла 80 рублей за литр

Разница цен на бензин в Новосибирске достигла 80 рублей за литр

Новосибирский рынок автомобильного топлива постепенно выходит из фазы резких колебаний. В то же время ценовой разрыв между заправками, принадлежащими крупным федеральным структурам, и точками независимых продавцов остаётся значительным.

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