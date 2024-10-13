Гекконы слышат мир беззвучно: как работает „шестое чувство“ ящериц

Открытие скрытого сенсорного таланта гекконов Исследователи из Университета Мэриленда обнаружили, что гекконы используют часть внутреннего уха, известную как мешочек, для обнаружения низкочастотных вибраций.
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