Пушков заявил о мести Макрона Трампу за холодный прием в Белом доме

REUTERS/Brian Snyder Президент Франции Эммануэль Макрон решил отомстить американскому коллеги Дональду Трампу за "прохладный прием" в Белом доме, специально приурочив свое выступление ко дню обращения главы США к конгрессу.
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