Этот день в авиации. 11 сентября

1893 - Родился Джеймс Мартин, британский инженер, который вместе с капитаном Валентайном Бейкером был основателем авиастроительной компании Martin-Baker, которая в настоящее время является ведущим производителем катапультируемых кресел для самолётов.
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