Lian Li представила компьютерный стол DK-07 с прозрачным OLED-экраном и парой встро...

Lian Li представила компьютерный стол DK-07 с прозрачным OLED-экраном и парой встроенных ПККомпания Lian Li показала в рамках своей цифровой выставки 2024 Digital Expo прототип компьютерного стола DK-07 со встроенным системным блоком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)