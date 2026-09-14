Финляндия присоединилась к французской инициативе ядерного сдерживания России

Финляндия объявила на официальном уровне, что вступает во французский проект, нацеленный на укрепление ядерного сдерживания в Европе.
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