Более 600 компаний суммарно инвестировали в спотовые биткоин-ETF $3,5 млрд

За прошедшую неделю более 600 компаний раскрыли свои инвестиции в крипто-ETF на базе BTC. Информация стала доступна после того, как компании подали отчетность по форме 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщает Cointelegraph.
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