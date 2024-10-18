Пан Лукашенко злякався, чи шо?

Лукашенко-просто прилипала.Прилип и сосёт потихоньку Россию матушку.Не дадут нефти и газу,будет примазываться к эападным кредитам.Как говорят "Ничего личного"-деньги не пахнут...

ОЛЕГ ОЛЕГ

Точно также стараются вести себя почти все страны Кавказа и средней Азии . Как проститутки - кто больше платит , с тем и дружбу ведут