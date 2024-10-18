Господа, я со вчерашнего вечера пребываю в небольшом недоумении, ибо не могу истолковать словеса персонажа, коего некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, называют "единственным союзником" России - а именно пюрера пана Лукашенко.
Пан Лукашенко злякався, чи шо?
Комментарии
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ЕБ
Елена Бондырева
Лукашенко-просто прилипала.Прилип и сосёт потихоньку Россию матушку.Не дадут нефти и газу,будет примазываться к эападным кредитам.Как говорят "Ничего личного"-деньги не пахнут...
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8 час.
ОЛЕГ ОЛЕГ
Точно также стараются вести себя почти все страны Кавказа и средней Азии . Как проститутки - кто больше платит , с тем и дружбу ведут
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8 час.
Кошмар
Западенка что ли? Кыш отсюда!
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7 час.
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