Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Пан Лукашенко злякався, чи шо?

Господа, я со вчерашнего вечера пребываю в небольшом недоумении, ибо не  могу  истолковать  словеса персонажа,   коего  некоторые  товарищи,  которые  нам  совсем  не товарищи,  называют "единственным  союзником" России  -  а  именно  пюрера пана Лукашенко.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бондырева
Лукашенко-просто прилипала.Прилип и сосёт потихоньку Россию матушку.Не дадут нефти и газу,будет примазываться к эападным кредитам.Как говорят &quot;Ничего личного&quot;-деньги не пахнут...
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Точно также стараются вести себя почти все страны Кавказа и средней Азии . Как проститутки  - кто больше платит , с тем и дружбу ведут
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Кошмар
Западенка что ли? Кыш отсюда!
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