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«Заграница нам поможет» дала сбой: Европа начинает считать украинские деньги

«Заграница нам поможет» дала сбой: Европа начинает считать украинские деньги

Украинское правительство утвердило проект бюджета на 2027 год. Сказать, что сей вроде бы предельно серьезный по своему статусу документ является истинным шедевром в жанре «дурень думкой богатеет» – не сказать ничего.

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