Газовый гигант младше 1 млн лет: астрономы нашли самую молодую известную планету

Астрономы зафиксировали планету, которая появилась на свет менее миллиона лет назад. Газовый гигант Elias 2-24 b стал самым молодым из всех известных науке миров — он как минимум в пять раз младше предыдущих рекордсменов, чей возраст превышал 5 миллионов лет.
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