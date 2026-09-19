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Эксперт Ракута объяснил, почему владельцам питомцев стало проще снять жилье

Эксперт Ракута объяснил, почему владельцам питомцев стало проще снять жилье

Россиянам с домашними питомцами стало проще найти съемное жилье, поскольку собственники квартир стали лояльнее относиться к таким арендаторам на фоне изменения спроса.

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