Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre По итогам 2024 года киевскому режиму не удалось увеличить маневровую генерацию электричества на гигаватт, вопреки словам президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек в мае.
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