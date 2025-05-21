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Защитник «Тоттенхэма» Ромеро признан лучшим игроком финала ЛЕ

Защитник «Тоттенхэма» Ромеро признан лучшим игроком финала ЛЕ

«Тоттенхэм» завоевал трофей, победив «Манчестер Юнайтед» в решающем матче турнира (1:0).  Лучшим игроком встречи был признан аргентинский защитник лондонцев.

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