Бастрыкин потребовал доклад о проверке смерти марокканского студента в Рязани

Студент РязГМУ 18-летний Эль Мшиши Адиль перестал выходить на связь с родными. Через несколько дней его тело было обнаружено в Новопавловском городском прудуПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.
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