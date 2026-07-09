Дивногорье в Воронежской области - кандидат на статус наследия ЮНЕСКО

Дивногорье - это место, не поддающееся однозначному определению. Здесь - и геологический музей под открытым небом, и археология, где на относительно небольшом пространстве сохранились следы от палеолита до позднего Средневековья, и действующая православная святыня, куда уже несколько веков идут паломники.