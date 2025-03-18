В Белоруссии силовики подарили мясорубку комику Останину перед передачей РФ

Россиянин Надо было, сперва этой мясорубкой по *блищу заехать пару раз. Что бы запомнил сволочь.

ВМ Владимир Моргунов а вот если пропустить через мясорубку его яйца, прихватив и пенис-ТАКОГО НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТ !!!