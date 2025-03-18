В Белоруссии силовики подарили мясорубку комику Останину перед передачей РФ

Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Комментарии
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Россиянин
Надо было, сперва этой мясорубкой по *блищу заехать пару раз. Что бы запомнил сволочь.
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15 час.
ВМ
Владимир Моргунов
а вот если пропустить через мясорубку его яйца, прихватив и пенис-ТАКОГО НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТ !!!
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15 час.
O
Olga
Авторы статейки, что значит, &quot;якобы высказывал негативные и оскорбительные комментарии&quot;? Вы в этом сомневаетесь? Странно...
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9 час.
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