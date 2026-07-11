Пушилин сообщил о продолжающейся дозачистке Константиновки

Российские подразделения продолжают дозачистку Константиновки. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин / Источник: © Сергей Бобылев/РИА Новости«По Константиновке мы понимаем и осознаем, что сейчас еще предстоит этап дозачистки, потому что разрозненные группы или единичное проявление противника, как правило, встречаются после освобождения населенного пункта», — заявил глава ДНР в интервью ТАСС.