Франция готова снять санкции для гуманитарной помощи Сирии

Франция и ЕС рассматривают возможность снятия санкций для облегчения гуманитарной помощи Сирии. Министр Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что дальнейшие решения зависят от политических изменений и обеспечения безопасности после смены власти в стране.
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