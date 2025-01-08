Франция готова снять санкции для гуманитарной помощи Сирии

Франция и ЕС рассматривают возможность снятия санкций для облегчения гуманитарной помощи Сирии. Министр Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что дальнейшие решения зависят от политических изменений и обеспечения безопасности после смены власти в стране.