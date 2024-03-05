Такер Карлсон: США из-за мигрантов ждет судьба распавшейся Римской империи

Соединенные Штаты из-за мигрантов повторят судьбу распавшейся Римской империи. С соответствующим прогнозом, как передает ТАСС, выступил бывший ведущий американского телевизионного канала Fox News Такер Карлсон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии