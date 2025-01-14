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США завершают модернизацию ядерных авиабомб B61-4 и готовятся к модернизации

США завершают модернизацию ядерных авиабомб B61-4 и готовятся к модернизации авиабомб В61-7 Сотрудники Национальной лаборатории Сандиа готовят B61-12 к испытанию на безопасность.

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