США завершают модернизацию ядерных авиабомб B61-4 и готовятся к модернизации авиабомб В61-7 Сотрудники Национальной лаборатории Сандиа готовят B61-12 к испытанию на безопасность.
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США завершают модернизацию ядерных авиабомб B61-4 и готовятся к модернизации авиабомб В61-7 Сотрудники Национальной лаборатории Сандиа готовят B61-12 к испытанию на безопасность.
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