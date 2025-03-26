"Авилон" перечислил девять автобрендов из КНР, которые останутся на рынке РФ

На российском рынке в 2025 году точно продолжат свою работу девять китайских автобрендов. Как сообщил ТАСС заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев, среди марок - Haval и Chery.
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