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Саудовская Аравия нанесла по Йемену 60 ударов, заявили хуситы

Саудовская Аравия нанесла по Йемену 60 ударов, заявили хуситы

60 авиаударов по столице Йемена Сане и другим подконтрольным движению «Ансар Алла» (хуситам) районам страны нанесли Вооруженные силы Саудовской Аравии за последние сутки, сообщает 3 октября пресс-сслужба вооруженных сил движения.

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