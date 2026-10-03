Саудовская Аравия нанесла по Йемену 60 ударов, заявили хуситы

60 авиаударов по столице Йемена Сане и другим подконтрольным движению «Ансар Алла» (хуситам) районам страны нанесли Вооруженные силы Саудовской Аравии за последние сутки, сообщает 3 октября пресс-сслужба вооруженных сил движения.
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