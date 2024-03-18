Скончался актер Питер Келли из культового криминального сериала «Спрут»

Скончался актер из Шотландии Питер Келли, который работал в театре, кино и телевидении. Некролог о нем опубликован на GlasgowLive с упоминанием о NTS, Национальном театре Шотландии, где он активно творил.
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