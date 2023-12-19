Голкипер «Колорадо» получает поддержку от российских партнеров в НХЛ

Голкипер Иван Просветов после перехода в команду Национальной хоккейной лиги «Колорадо» получил поддержку от нападающего команды Валерия Ничушкина и других своих коллег, сообщил сам хоккеист в интервью ТАСС.
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